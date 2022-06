Colruyt maakt jaarcijfers bekend: hun winst zakt met een kwart

De winst over het gebroken boekjaar - dat loopt van april tot eind maart - daalde met een kwart van 385 miljoen euro naar 288 miljoen euro. Dat is zonder rekening te houden met een eenmalige meevaller in het vorige boekjaar. Ook het bedrijfsresultaat daalde: met 28,3 procent naar 375 miljoen euro. De retailer blijft met die winst onder de verwachtingen van analisten.

LEES OOK. Wat is er aan de hand met Colruyt? Analisten stellen zich vragen bij strategie achter overnames van supermarktgroep

De groep kon wel de omzet licht optrekken en zijn marktaandeel uitbreiden. De omzet van de groep - die behalve met de supermarkten ook actief is in onder meer groothandel, tankstations (DATS 24) en energie - steeg met 1,2 procent tot meer dan 10 miljard euro. Dat is vooral te danken aan de brandstofactiviteiten. De omzet van de Colruyt-supermarkten in ons land en Luxemburg daalde zelfs met 3 procent. Het marktaandeel van Colruyt, OKay en Spar in ons land steeg wel tot 30,8 procent.

De supermarktgoep wijst naar de hoge inflatie en de stijgende concurrentie op de markt.. “De Belgische retailmarkt werd in boekjaar 2021/22 gekenmerkt door een competitieve marktomgeving, zowel op het vlak van prijs als promoties”, aldus de retailer in een toelichting bij de cijfers. Ook stonden de volumes onder druk door de versoepeling van de COVID-maatregelen.

LEES OOK. Nooit eerder zoveel promoties in supermarkt: “Vooral Colruyt concurreert met speler die niet op gelijk speelveld zit”

De groep verwacht ook dit boekjaar een verdere winstdaling. De context van inflatie, kostenstijgingen en een negatief consumentenvertrouwen zal zicht voortzetten, verwacht Colruyt. En dit in een competitieve marktomgeving, zo klinkt het nog.

Voor de aandeelhouder is een dividend voorzien van 1,10 euro per aandeel, tegen 1,47 euro een jaar eerder.