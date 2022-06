V-test zit in een nieuw jasje, en zou nu wél betrouwbaar zijn: “Dure contracten komen nu duidelijk naar voren”

Wie vandaag van energieleverancier wil veranderen, kan daarvoor terecht bij tal van prijsvergelijkingswebsites. Nadat er eerder al problemen waren opgedoken met de berekeningswijze van variabele contracten, is de V-test overgeschakeld naar een nieuwe methode. Andere websites blijven voorlopig de oude manier gebruiken, of bieden zelfs beide formules aan. Maar hoe wéét je nu wat het voordeligste contract is?