Bouchez geeft minister Van der Straeten tijd tot begin juli: ‘Daarna moet parlement dossier-Engie overnemen’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez legt minister van Energie Tinne Van der Straeten een ultimatum op. Is er begin juli geen akkoord over de verlenging van de kerncentrales, dan moet het parlement het dossier overnemen. De MR en de PS willen Engie/Electrabel desnoods verplichten om de kerncentrales open te houden.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft duidelijk genoeg van de moeizame onderhandelingen van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) met Engie/Electrabel over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3.

In La Libre en De Tijd verdenkt hij Van der Straeten ervan de onderhandelingen te vertragen. Bouchez geeft haar nog tot begin juli. Haalt ze die datum niet, dan moet het parlement het dossier in handen nemen en Engie/Electrabel met onvriendelijke maatregelen dwingen om de centrales open te houden.

PS-voorzitter Paul Magnette (PS) liet dit weekend al een vergelijkbare boodschap horen. Hij haalde opnieuw het voorstel boven dat hij als minister van Energie al eens bestudeerde. Daarbij wordt het bedrijf verplicht om zijn elektriciteit aan de overheid te verkopen – die kan ze dan kan doorverkopen aan de stroomleveranciers.

Beide partijvoorzitter lijken ook te reageren op de suggestie van Van der Straeten, dit weekend, dat een akkoord met Engie over de verlenging van de twee centrales niet voor deze maand zal zijn en dat ze zichzelf geen deadline oplegt. Vooral Bouchez ziet al manoeuvres waardoor de levensduurverlenging in 2025 niet klaar zal zijn, iets wat Engie zelf overigens al herhaaldelijk heeft uitgesloten.

Zoals strategische reserve

Een verplichting om de kerncentrales open te houden – en te produceren – is uiteraard verregaand. Iets vergelijkbaars bestaat al met de strategische reserve die elektriciteitsproducenten tot enkele jaren geleden verplichtte om hun capaciteit, die vaak verlieslatend was en die ze wilden sluiten, ter beschikking te houden voor noodgevallen.

Maar ter beschikking houden is nog iets anders dan volop produceren, wat met de kerncentrales de bedoeling is. Bovendien was ook aan de strategische reserve een kostprijs verbonden, die in de stroomfactuur wordt verrekend.

Op het kabinet-Van der Straeten wordt alleen gereageerd dat de onderhandelingen in tandem met premier De Croo worden gevoerd en dat de regering aan de onderhandelingstafel met één stem spreekt.