Liverpool heeft nieuwe spits van 100 miljoen: Darwin Nunez erft het rugnummer van Divock Origi

De Reds tellen om en bij de 75 miljoen euro neer voor de Uruguayaanse gewezen teammaat van Jan Vertonghen. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 100 miljoen euro. “Ik ben heel blij hier bij Liverpool te zijn. Het is een enorme club”, liet Nunez opteken in zijn eerste interview. “Ik heb voor Liverpool gekozen omdat ik veel prijzen wil winnen.

Met de transfer van de 22-jarige goalgetter anticipeert het team van coach Jürgen Klopp op het mogelijke vertrek van Sadio Mané, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Bayern München. Hij krijgt het rugnummer 27, dat van de vertrokken Divock Origi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Benfica nam Nuñez twee jaar geleden over van het Spaanse UD Almeria. Nuñez kroonde zich afgelopen seizoen tot topscorer van de Portugese competitie met 26 doelpunten in 28 wedstrijden. Hij was ook zes keer trefzeker voor Benfica in de Champions League. Nuñez scoorde in totaal twee keer in de kwartfinale tegen Liverpool, dat Benfica uitschakelde.