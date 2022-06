Franse profvoetbal verliest traditieclub: Bordeaux moet nu zelfs naar derde klasse door financieel wanbeleid

Bordeaux eindigde dit seizoen als rode lantaarn in de Franse competitie, het werd dus al sportief veroordeeld tot de tweede klasse. Maar daar stopte de miserie niet voor de Franse club. Vorig seizoen stond het al dicht bij een gedwongen degradatie vanwege de financiële situatie, maar nu is er dus geen ontkomen aan.

Volgens het Franse RMC Sport heeft de club een schuld van om en bij de veertig miljoen, daarmee zou het zeer dicht bij de afgrond staan. Het DNCG besliste dan ook dat Bordeaux met directe ingang naar de Franse derde klasse wordt gestuurd.

Daarmee komt het in het Franse amateurvoetbal terecht. De club werd zes keer landskampioen en is een echte traditieclub in het Franse voetbal. Les Girondins hebben nog zeven dagen om in beroep te gaan.

Eigenaar Gerard Lopez is ook eigenaar van 1B-club Royal Excel Moeskroen. Ook die club zit tegen de afgrond, het vroeg eind mei het faillisement aan.