Groot tekort aan kandidaten om vaccins te testen, en dat heeft met corona te maken: “Maar zonder die testen, krijgen we geen nieuwe geneesmiddelen”

“Ik had gehoopt dat het door de verdubbeling van ons kandidatenbestand door de coronavaccinstudies net makkelijker zou zijn om deelnemers te vinden, maar het tegendeel is waar.” Professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) stelt vast dat zij en haar collega-vaccinologen sinds de coronapandemie nog amper kandidaten vinden voor het testen van nieuwe vaccins.

“Voor de coronavaccinstudies kregen we duizenden aanmeldingen”, zegt Leroux-Roels. “Allicht ook omdat deelnemers hoopten dat ze via de studie sneller dan eender wie beschermd zouden zijn. Nu we op zoek moeten naar deelnemers voor andere vaccinstudies, kunnen we ook hen aanschrijven. En toch geraken we maar niet aan voldoende kandidaten.”

Bijwerkingen

Leroux-Roels weet dat er veel misvattingen bestaan over de deelname aan klinische studies, dat mensen er de wildste ideeën over hebben, en denken dat ze als ‘proefkonijn’ aan grote risico’s worden blootgesteld. Maar corona maakte de zoektocht naar deelnemers dus nog zoveel moeilijker. “Zelfs collega’s die niet bezig zijn met de ontwikkeling van vaccins, maar gewone geneesmiddelen, merken het effect.”

“Allicht heeft het te maken een moeheid rond alles wat met het medische te maken heeft, en een nog sterkere vaccinatiemoeheid”, zegt Leroux-Roels. “Mensen hebben zich massaal laten vaccineren om hun vrijheid te herwinnen. Daar willen ze nu van profiteren. Velen hebben ook last gehad van grieperige klachten door het vaccin. Maar mensen moeten weten dat die kans op bijwerkingen, en het soort bijwerkingen, afhangt van studie tot studie, en van vaccin tot vaccin. De coronavaccins waren heel krachtig qua bijwerkingen. Maar dat is zeker niet voor elk vaccin het geval.”

Eigenbelang

De moeilijke zoektocht naar kandidaten komt op een moment waarop er heel wat onderzoek hernomen wordt, nadat het noodgedwongen op pauze werd gezet door corona. “Ons team behoort tot de beste van de wereld, maar we kunnen gewoon onze job niet doen zonder voldoende deelnemers. Mensen moeten begrijpen dat er zonder deze studies, geen nieuwe vaccins of geneesmiddelen zijn. Het belang is dus echt niet te onderschatten. In tegenstelling tot de coronavaccinstudies heb je er vaak zelf geen direct eigenbelang bij, maar je kan wel ontzettend veel betekenen voor anderen.”

In de ontwikkeling van een vaccin tegen genitale herpes is het team van Leroux-Roels vandaag op zoek naar jonge personen (18-40 jaar), zonder herpes. Meer info op www.cevac.be.