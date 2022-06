Hein Vanhaezebrouck heeft zijn gewenste aanvaller nu toch beet: Hugo Cuypers verlaat KV Mechelen voor AA Gent

Bij zijn contractverlenging wilde Hein Vanhaezebrouck duidelijkheid over de toekomst en waar hij met AA Gent nog heen kon gaan. Helemaal bovenaan zijn verlanglijst stond Hugo Cuypers en die kreeg hij nu ook. Het tweetalige jeugdproduct van Standard is de eerste aanwinst voor volgend seizoen. Hij tekende voor vier seizoenen bij de Buffalo’s.

In januari al probeerde Gent de 25-jarige aanvaller te halen, maar toen bleek de vraagprijs van vier miljoen te hoog. Nadat hij uiteindelijk afklokte op 13 goals en 10 assists, zag Gent in dat hij een dergelijke investering waard is. Hoeveel Malinwa nu precies vangt, is niet duidelijk - minstens vier miljoen – maar de helft van de transfersom gaat nog naar zijn vorige club, het Griekse Olympiakos.

“We zijn verheugd onze transferperiode te kunnen openen met Hugo Cuypers”, klinkt het. “Ik verklap geen geheim als ik zeg dat hij hoog op de verlanglijst van onze coach stond. De meeste Belgische voetbalfans zullen Hugo al kennen dankzij zijn harde werkethiek en de grinta die hij nu ook aan ons team zal toevoegen. Hij is een speler die de vrije ruimtes goed ziet en ze weet te benutten. Daarnaast is hij zeer gevaarlijk op de tegenaanval.”

Met de 1,85 meter grote Cuypers haalt Gent een leergierige spits binnen die niet kijkt op een meter. Hij sluit woensdag alvast aan op de eerste training.

