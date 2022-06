Buitenwipper van veelbesproken café in Elsene (45) staat terecht voor verkrachting

Tegen een 45-jarige buitenwipper van het veelbesproken El Café in Elsene is voor de rechtbank 50 maand geëist voor verkrachting. Het café kwam vorig jaar al in opspraak toen verschillende slachtoffers onder de hastag #balancetonbar getuigden over misbruik door een ober van het café. Die zaak is nog in onderzoek.

De feiten in deze zaak die gisteren voor de rechter in Brussel gepleit werd, dateerden van de nacht van 1 op 2 maart 2019. Een jonge vrouw van 20 vierde er een verjaardag van een kennis. Ze was er samen met een vriendin en twee vrienden.

Om vier uur “s ochtends, toen het feestje ten einde liep werd het meisje - volgens haar getuigenis - het toilet in geduwd door de buitenwipper van de bar, een 45-jarige Belg van Albanese afkomst. Het meisje werd bedreigd en moest tot twee maal toe orale seks hebben met de man.

DNA

Toen haar vriendin haar kwam zoeken, vertrok ze uit het toilet en verliet ze het café, alleen. Ze kwam onderweg een dakloze tegen aan wie ze haar verhaal deed. Hij gebood haar meteen de politie te bellen, die ogenblikkelijk ter plekke was. De agenten namen stalen uit de mond van het meisje en na onderzoek in het labo werd het DNA van een man aangetroffen, de buitenwipper zo bleek.

Caroline Poiré, advocate van het slachtoffer pleitte op het proces hoe moeilijk de jonge vrouw het sindsdien heeft. “Ze volgt psychotherapie en is twee keer al opgenomen in de psychiatrie. Ze heeft het heel zwaar om na de feiten haar leven terug op de rails te krijgen”.

Verschillende verklaringen

De beklaagde ontkent de feiten maar heeft verschillende keren zijn verklaring aangepast. De laatste versie op de rechtbank luidde dat hij eerder op de avond orale seks gehad had met zijn vriendin, dat ze daarna gezoend hadden en dat hij die avond ook met het slachtoffer gezoend heeft waardoor “een transfer’ van lichaamssappen gebeurde. “Zo is het nochtans écht gegaan. En het zoenen was met wederzijdse toestemming”, beweert advocaat Abelhadi Amrani die voor de beklaagde opkomt. “We vragen de vrijspraak”. Het parket gelooft niks van de uitleg die de beklaagde opdiepte en vraagt een gevangenisstraf van 50 maanden. Een vonnis in de zaak wordt verwacht op 28 juni.

El Café en Waff café, beiden gelegen aan het kerkhof van Elsene en behorend aan dezelfde eigenaar, kwamen begin vorig jaar in opspraak toen verschillenden vrouwen getuigden over misbruik door cafépersoneel. Eén van de andere zaken die door het gerecht onderzocht wordt is die van een garçon die verschillende vrouwen zou verdoofd hebben door iets in hun drankje te doen, waarna hij ze verkrachtte. De zaak zorgde voor enorme beroering en was de start van de beweging #balancetonbar waarbij verschillende vrouwen getuigden over misbruik en maatregelen eisten. Een demonstratie tegen misbruik in het uitgaansleven bracht toen 1300 mensen op de been.