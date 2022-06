Prijs van een appartement aan de kust stijgt enorm: zoveel kost een flat in elke kustgemeente

De prijs voor een flat met zeezicht in Knokke heeft voor het eerst de grens van 1 miljoen euro overschreden. Dat blijkt uit de Kustbarometer die de Federatie van het Notariaat Fednot publiceert. Een appartement aan de kust is in 2021 gemiddeld 7,5 procent duurder geworden dan het jaar voordien.

Zon, zee, strand en een gat in je hand. ’t Is te zeggen: wie tegenwoordig een flat op de dijk in Knokke wil kopen, is gemiddeld meer dan één miljoen euro kwijt. Voor het eerst steeg die prijs boven de drempel van het miljoen. Ook andere badsteden zijn in 2021 fors duurder geworden als het gaat om appartementen. In Oostende betaal je nu bijna 15% meer voor een flat met zeezicht. Goedkoopste gemeente om vanop je terras op de zee uit te kijken, is De Panne. Daar kost zoiets je 229.857 euro: toch ook 8,6% meer.

De barometer toont aan dat alvast in 2021 fors meer vastgoed is verkocht aan de kust dan het jaar voorheen. Er werden liefst 13,6% meer transacties gesloten. Het aantal transacties steeg het afgelopen jaar het meest in Heist-aan-Zee (+17,6%) en Nieuwpoort (+18,7%), maar vooral in Oostende waar de groei +23,8% bedroeg.

Een appartement aan zee kost gemiddeld 302.225 euro, 7,5 procent meer dan een jaar voordien. Westende werd fors duurder: je betaalt er nu 182.247 euro, da’s liefst 18,4% meer dan het jaar voordien. Toch blijft Westende de goedkoopste gemeente om een kustappartement te kopen.

In Bredene daalde het aantal transacties zelfs en dat had ook een invloed op de gemiddelde prijsstijging: met 0,9% erbij werd een flat niet veel duurder. Knokke was ook in 2021 de duurste gemeente: 589.022 euro voor een appartement. Da’s 3 procent meer dan een jaar eerder.

