Europees Mensenrechtenhof houdt Britse vlucht met asielzoekers naar Rwanda aan de grond

Nadat een rechtbank in Londen maandag een last­minuteberoep tegen het controversiële regeringsplan verwierp, moest gisteren de eerste “uitzettingsvlucht” met asielzoekers van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda vertrekken.

Sinds begin dit jaar ­kwamen al meer dan 10.000 migranten het Verenigd ­Koninkrijk binnen via een oversteek van het Kanaal. Londen zegt met dit plan die illegale migratie te willen ontmoedigen. Voor de opvang van de migranten die het terugstuurt, betaalt de Britse regering 144 miljoen euro aan Rwanda.

Maar het plan kreeg veel kritiek. Zelfs troonopvolger prins Charles bestempelde de procedure als “afschuwelijk”. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss wuifde de kritiek weg, en zei dat het plan volledig legaal is. Dit ­terwijl de VN vreest dat asielzoekers in Rwanda in onveilige omstandigheden terechtkomen. En dat vreest ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de eerste vlucht finaal tegenhield. Het Hof stelt dat er een volledige herziening van het uitzettingsbeleid voor Rwanda moet komen. (TRG)