Debuterende Raphael Holzhauser is met twee goals en assist meteen uitblinker in eerste oefenwedstrijd OH Leuven

De Oostenrijker zakte bijzonder diep in om van daaruit het spel aan te sturen. Op het kwartier schilderde hij een vrije trap in doel voor de 1-0. Verderop in de eerste helft joeg hij nog een strafschop tegen de netten. Kort voor de pauze maakte Nsingi er 3-0 van. Na rust verdween het tempo stilaan uit de wedstrijd, maar OHL scoorde toch nog twee keer. Eerst was er alwéér Holzhauser die Maertens goed diep stuurde. Die laatste mikte het leer handig in doel. Een kwartier voor tijd legde invaller Breugelmans – die recent overkwam van het Nederlandse Helmond – de 5-0 eindstand vast op aangeven van Chakla. Vrijdag vertrekken de Leuvenaars op trainingsstage naar het Nederlandse Horst. (mah)

Doelpunten: 15’ Holzhauser 1-0, 35’ Holzhauser 2-0, 40’ Nsingi 3-0, 60’ Maertens 4-0, 75’ Breugelmans 5-0

OHL: Jackers (46’ Ravet), Dom, Ngawa, Patris (46’ Schingtienne), Ouedraogo, De Norre (65’ Breugelmans), Keita (46’ Tann), Gilis (46’ Acquah) , Holzhauser, Maertens (70’ Chakla), Nsingi