Duitse legende Manuel Neuer bewijst met wondersave tegen Italië dat hij nog steeds niet versleten is

Duitsland is goed op weg om een klinkende zege te boeken tegen Italië in de Nations League. Mede dankzij een briljante Manuel Neuer hield Die Mannschaft voorlopig de nul. De 36-jarige doelman leek nochtans geklopt toen Nicolo Barella voor een halfopen doel maar binnen te tikken had. Dat was echter zonder Neuer gerekend, die uitpakte met een wereldsave.