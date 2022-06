Nabestaanden zoeken mee naar daders drievoudige moord in Kessel-Lo en spelen namen uit drugsmilieu door

De familie en vrienden van de vermoorde Anita D. (54), Wesley P. (23) en Rikki J. (47) uit Kessel-Lo spelen namen uit het drugsmilieu door aan de politie. Ze zijn er immers van overtuigd dat de sleutel tot de drievoudige moord daar te zoeken is. De levenloze lichamen van de moeder, haar jongste zoon en de vriend des huizes werden afgelopen vrijdagnacht aangetroffen in hun woning. De dader(s) stak(en) de slachtoffers neer met een mes.

LEES OOK. Autopsie wijst uit: drievoudige moord in Kessel-Lo was geen familiedrama

Uit de autopsie bleek eerder al dat de piste van een gezinsdrama uitgesloten kan worden. Blijft over: de piste van een externe dader of meerdere daders van buitenaf. Familie en vrienden van de slachtoffers willen dat de daders koste wat het kost gestraft worden en spelen nu mogelijke namen uit het drugsmilieu door aan de politie. Ze zijn er immers van overtuigd dat de oplossing in dat circuit te vinden is. Sommigen van hen hebben banden met het milieu en willen zo meer te weten komen.

Het parket van Leuven kon gisteren geen nieuwe informatie kwijt over het onderzoek. Eerder werden twee verdachten – een man en een vrouw – een tijdlang verhoord in de zaak, maar zij werden opnieuw vrijgelaten. Volgens onze informatie werden nog geen nieuwe verdachten opgepakt.

LEES OOK. Anita, haar zoon Wesley, en vriend des huizes komen om bij steekpartij: “Mijn mama was te goed voor iedereen, het is haar fataal geworden”