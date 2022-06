Rode Duivels kunnen na zuinige zege in Polen op vakantie, maar ze komen geen centimeter dichter bij Nederland in Nations League

Met een vertimmerd elftal - in vergelijking met de vorige interland in Wales had bondscoach Roberto Martinez deels noodgedwongen liefst zeven wijzigingen doorgevoerd - hebben de Rode Duivels dinsdagavond in Warschau met 0-1 gewonnen van Polen, op de vierde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. In het uitverkochte Narodowystadion scoorde Michy Batshuayi op het kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd.

De eeuwige lof van Martinez is niet gestolen. Youri Tielemans gidste de Rode Duivels in Warschau naar een verdiende, maar felbevochten zege. De patron van de toekomst staat er ook nu al.

Tijdens de eerste week van de interlandbreak was Youri Tielemans op de persconferentie verschenen. Dat zijn laatste halfjaar als Rode Duivel toch wel erg matig was, werd hem voorgelegd. Tielemans fronste de wenkbrauwen: “Het was niet goed, maar ook niet dramatisch, denk ik.” Tegelijk voelde je wel dat de Leicester-middenvelder maar al te graag de puntjes op de i wilde zetten. In de trend van: “Nog steeds ben ik, en niemand anders, de toekomstige patron van de nationale ploeg.” Hij zei het misschien niet, je zag het hem wel denken.

Hij is er met glans in geslaagd. Tien dagen na die bewuste vragenronde in Tubeke is er niemand meer die Tielemans nog in twijfel trekt. Integendeel zelfs.

In Warschau was Tielemans, net als in Wales, andermaal op niveau. Hij was één van de eersten om zeer hoog druk te zetten – inspanningen die voor u en mij moordend zouden zijn, maar hij bleef de sprintjes maar opstapelen. Ook aan de bal was Tielemans uitstekend. Zo leverde hij de assist voor de 0-1 van Michy Batshuayi. ’t Was een balletje op maat, perfect gelepeld in de rug van de Poolse defensie. Batshuayi had er maar zijn hoofd tegen te zetten, en dat deed de spits goed. Mooie goal: zijn 25ste in 45 matchen. Het zijn fenomenale statistieken.

© AP

Geluk

Voor de pauze alleen al had Tielemans trouwens drie assists kunnen tellen. Batshuayi kapte slim, maar kraakte zijn schot. Axel Witsel trapte dan weer iets te overhaast over toen Tielemans hem vond aan de rand van de zestien.

De Belgen kregen kansen – een heerlijke chip over Szczesney van Eden Hazard werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Maar ook de Polen waren gevaarlijk, tegen een nochtans degelijke defensie met Dendoncker, Alderweireld en Vertonghen. De Rode Duivels mochten van geluk spreken dat het vizier van Szymanski en Zalewski niet op scherp stond, of het had – weliswaar helemaal onverdiend, gezien de Belgische dominantie – zomaar 2-1 kunnen staan na 45 minuten voetballen.

Aan de rust bleef Axel Witsel, de enige Belg die vier keer aan de aftrap stond, in de kleedkamer blijven voor Hans Vanaken. Witsel-Tielemans, het is een duo waar we niet aan hoeven te twijfelen – Martinez doet dat ook niet. Richting Qatar lijkt het de beste combinatie. Ze beheersen beiden de gave om zuiver te voetballen en om het tempo van een wedstrijd te bepalen. Bovendien vullen ze maar prima aan: Tielemans zorgt voor de offensieve impulsen, Witsel voor de defensieve ondersteuning. Met Vanaken naast hem moest Tielemans iets meer aan de controle en de organisatie denken. Op zich geen probleem – die ervaring heeft hij als man met meer dan vijftig caps intussen ook wel.

© BELGA

Poolse misser

In de tweede helft was het spelbeeld trouwens hetzelfde: de Rode Duivels tikten de bal rustig rond en prikten wanneer ze konden, terwijl de Polen verkeerdelijk dachten dat ze in het rood speelden – zo slordig waren ze. Het enige dat België ontbrak om de match volledig op slot te gooien, was dat bevrijdende tweede doelpunt. De schicht van Thorgan Hazard ging naast, een oprukkende Vertonghen kon invaller Openda net niet bedienen. 0-1, het blijft link, zelfs tegen een matige tegenstander. Het beste bewijs noteerden we nog in… Cardiff.

Met het slotkwartier in zicht kwamen de Polen, gesteund door 56.000 luide fans in een hypermodern en indrukwekkend stadion om jaloers op te zijn, toch een beetje opzetten. Een vrije trap van een weinig geïnspireerde Lewandowski strandde op het dak van het doel, bij de daaropvolgende corner zag Mignolet een kopbal naast belanden. Aan de overzijde liet Openda, een pak sneller dan ons persbusje in een dichtgeslibd stadscentrum, na om het nekschot toe te dienen.

De Rode Duivels hadden wel geleerd uit het puntenverlies tegen Wales. Kropen ze toen achteruit, dan bleven ze nu op zoek gaan naar die 0-2. Vanaken mikte in de armen van Szczesny, Trossard testte de vuisten van de keeper. Een counter werd dan weer slecht uitgespeeld… Het bleef zo spannend, des te meer omdat de Polen niet van opgeven wilden weten: Swiderski kwam twee keer dicht bij een gelijkmaker. Mignolet kon met de vingertoppen bij een pegel en werd gered door de paal. Aan de zijlijn slaakte Martinez een zucht van opluchting - stel je voor...

© AP

Geen centimeter dichter bij Nederland

Het was aftellen naar het einde. Tielemans ging bij de ref aandringen om af te fluiten – hij kent de truken van de foor. Toen de scheidsrechter dat ook effectief deed, gingen de gebalde vuisten de lucht in. Mocht Tielemans doen: zijn inbreng was groot.

In de stand van de Nations League staan de Rode Duivels met zeven op twaalf alleen op de tweede plaats, nog steeds op drie punten van leider Nederland, dat het in eigen huis met 3-2 haalde van Wales. Met de zege in Polen zijn er vier van de in totaal zes wedstrijden achter de rug in deze groepsfase van de Nations League. De door de spelers langverwachte zomeronderbreking gaat eindelijk van start, in september volgen enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam).

Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen in de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.