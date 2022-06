Opnieuw bibberen voor Oranje: Memphis Depay maakt penaltymisser tegen Polen goed en redt Nederland in de slotfase

Louis van Gaal koos voor Noa Lang in een vrije rol, ook Antwerp-target vincent Janssen begon in de basis. Op het kwartier was Lang zijn moment gekomen. Hij had eerst nog geluk in zijn controle nodig, maar wat hij daarna deed was typisch Noa Lang. Met een korte kap zette hij twee verdedigers in de wind, waarna hij de bal keihard tegen de netten knalde (1-0). Lang waande zich even koning in De Kuip.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Iets later maakte Cody Gakpo er zelfs 2-0 van, maar nog geen drie minuten later stond het alweer 2-1 na een doelpunt van Brennan Johnson, de man die ook tegen België scoorde. Verdediger Jordan Teze zag er bij dat tegendoelpunt niet goed uit.

De tweede helft was een maat voor niets, tot de knotsgekke slotfase. Tyrell Malacia gaf een strafschop weg door veel te bruusk het duel in te gaan, invaller Gareth Bale zette die feilloos om. Nederland leek opnieuw punten te gaan verliezen, tot Memphis Depay de bal alsnog tegen de nette kopte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nederland komt zo opnieuw met de schrik vrij, ook in Wales ontsnapte het in de slotfase dankzij een doelpunt van Wout Weghorst. Oranje behaalt zo 10 op 12 in de Nations League. Al bij al kunnen Van Gaal en co dus terugkijken op een geslaagde interlandperiode.