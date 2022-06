Bondscoach Roberto Martinez ziet dat Rode Duivels veel hebben geleerd: “Een plezier om onze defensie bezig te zien”

“Het verschil met Wales is in de eerste plaats dat het gewoon een andere tegenstander is”, aldus Martinez. “Maar we waren ook intensiever in de duels deze keer. We controleerden meer de wedstrijd dan in Wales, waar we op een bepaald moment apathisch werden. In de laatste minuten wisten we dat hetzelfde als vorige zaterdag kon gebeuren. Maar we hielden stand. We manageden de wedstrijd goed. Spijtig dat we die tweede goal niet scoorden. We kregen meer kansen, 66 procent balbezit. Allemaal beter dan in Cardiff. We kwamen terug in de wedstrijd, anders dan in Wales. Dat benadrukt voor mij dat we veel hebben geleerd. Dat is een goede reactie. We deden wat we moesten doen. Het kan nog altijd beter. We zoeken immers naar perfectie. We moeten tegelijkertijd accepteren dat dit moeilijk te bereiken is.”

Geen tegengoal

Geen doelpunt tegen. Dat moet ook een opluchting zijn. “Ik ben heel blij met de prestatie van de defensie. Maar ik zal niet beslissen wie op het WK in de verdediging zal staan. Voetbal beslist dat. Op dit moment werkt het trio Dendoncker, Alderweireld en Vertonghen heel goed. Dendoncker deed het heel goed als nieuwe man. Ik koos voor dezelfde drie omdat het thuis tegen Polen ook met die drie goed ging. Ik wil ook Simon Mignolet niet vergeten. De vier waren goed, een plezier om te kijken.”

Eden Hazard is nog altijd moeilijk te beoordelen. Maar dat hij vooruitgang maakt, staat vast. “Eden Hazard is nog niet helemaal matchfit maar hij speelde wel in de vier wedstrijden mee. Daar ben ik heel blij om. Hij heeft geen pijn meer, dat is heel goed nieuws voor ons. Dat is het allerbelangrijkste. Weet je, we hebben veel informatie verzameld rond deze vier duels. Pijnlijk resultaat in de eerste wedstrijd, maar de spelers willen nog altijd wel. Ze hebben zich herpakt. Het wordt moeilijk om spelers voor de selectie voor het WK in Qatar aan de kant te houden.”

“Ik ben heel blij met Wout Faes”

Blijft natuurlijk het gegeven dat spelers als Saelemaekers, Mechele, Januzaj, Sels (alle vier nul minuten) en Faes (5 minuten) amper in actie kwamen in de vier duels. Martinez keek bedrukt.

“Tja, maar ze blijven deel van het plan. Er zijn twee stappen die je moet zetten om in de WK-selectie te geraken. De eerste is indruk maken om erbij te komen. De tweede is de concurrentie aangaan om erbij te blijven. Ik heb speciale woorden voor Wout Faes. Ik ben heel blij met hem. Hij heeft een natuurlijk leiderschap en dat wordt in de toekomst één van de leiders. Zeker weten. Ik weet niet of dat al voor het WK in Qatar zal zijn. Maar ik herhaal: zijn karakter en leiderschap zijn goed. Ik zie hem als centrale in een defensie met drie. Spijtig voor hem dat de concurrentie zo groot is. Januzaj maakt hetzelfde mee. Hij is enorm getalenteerd. In maart bij die oefenduels was hij heel goed. Maar hij concurreert met topspelers als Hazard en Mertens. Ik heb maar één advies: blijven werken.”