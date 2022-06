Union praat met verdediger van Engelse derdeklasser

De 23-jarige centrale verdediger (1m96) speelt in de Engelse League One (derde klasse) bij Accrington, waar hij een sterkhouder is. De gesprekken verlopen goed, maar een akkoord is er nog niet. Eerder haalde Union al Christian Burgess weg in de lagere Engelse reeksen, die transfer werd een voltreffer. Met Sykes hoopt Union dat succes te herhalen. De club wordt ook aan Abdelkahar Kadri (21) van KV Kortrijk gelinkt, dat wordt zowel in het Guldensporenstadion als in het Dudenpark ontkend. (pjc, tsci)