Antwerp dicht bij deal met Oranje-spits Vincent Janssen: “Hopelijk snel duidelijkheid”

Antwerp staat dicht bij zijn nieuwe (top)spits: Vincent Janssen. De Nederlander kondigde via de Nederlandse zender ESPN zelf aan dat een overstap naar den Bosuil in de maak is.

LEES OOK. Meer dan 22 miljoen euro gekost en “een echte Van Gaal-spits”: wie is Vincent Janssen, het nieuwste target van Antwerp?

Mooie tijden zijn het sowieso voor Janssen. dinsdagavond maakte hij na vijf jaar zijn comeback bij de Nederlandse nationale ploeg, in de interland tegen Wales. Woensdag viert hij zijn 28ste verjaardag. En vervolgens moet ook een transfer volgen. Janssen komt momenteel uit voor het Mexicaanse Monterrey, dat hem in 2019 wegkocht bij Tottenham. Na drie jaar vindt hij het echter tijd voor iets nieuws, ook om zich in de kijker te spelen voor het WK. Een terugkeer naar Europa lonkt en een overgang naar ons land ook. Antwerp is erg geïnteresseerd en ondernam al de nodige stappen in het dossier. Het dure dossier, want Monterrey betaalde destijds zelf 9 miljoen euro en er zijn de eisen van de speler, die in Mexico zo’n 2 miljoen euro netto per jaar verdient. Daarom onderzochten ze op de Bosuil ook de mogelijkheid van een huur met aankoopoptie. Maar in elk geval is een deal in de maak. Dat gaf Janssen gisteravond ook toe. “Ik heb gesproken met Marc Overmars en Mark Van Bommel. Van beide kanten hebben we de bedoeling om tot akkoord te komen. Hopelijk komt daar de komende dagen duidelijkheid over.”

Janssen bewees in het verleden al dat hij het doel weet staan. Vooral bij AZ, waar hij in 2016 topschutter werd met 27 goals. Hij versierde toen zijn toptransfer naar de Spurs, maar in de Premier League liep het moeilijker en kwam hij maar aan twee treffers. Na Mexico, waar hij meerdere prijzen won, wil hij nu dus in België aan de slag.