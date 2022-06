Alle bruggen naar Severodonetsk verwoest door Russen: vrees voor lot van burgers

Het Russische leger heeft alle drie bruggen naar het Oekraïense Severodonetsk verwoest. Dat heeft de gouverneur van de oostelijke regio Loehansk, Serhiy Haidai, gemeld. Het is volgens de gouverneur niet meer mogelijk om burgers te evacueren of goederen naar de stad te brengen.

De vernieting van de laatste bruggen over de rivier Siversky Donets betekent dat burgers niet langer westelijk kunnen vluchten naar Lisitsjansk. Die stad aan de overkant van de rivier wordt ook zwaar belegerd – volgens president Zelenski is daarbij een zesjarig jongetje gedood – maar is nog in Oekraïense handen. Het gebied ten oosten van Severodonetsk is bezet door de Russen.

Intussen wordt de industriezone in Severodonetsk waar zo’n 500 burgers schuilen, onder wie 40 kinderen, beschoten. Gouverneur Haidai zei dat Oekraïne onderhandelt met Moskou over de evacuatie van burgers uit de Azot-site, maar voorlopig zonder succes. Hij wees erop dat de schuilkelders van Azot niet zo sterk zijn als die van Azovstal in Marioepol, dus dat een humanitaire corridor voor evacuaties essentieel is.

De gouverneur zei dat er wel nog een toegangsweg is, maar niet waar die is. Een deel van de stad is volgens hem ook nog in Oekraïense handen. Rusland heeft wel het grootste deel onder controle; maandagochtend ging het om zo’n 70 procent. Het Oekraïense leger werd maandag uit het centrum van de stad verdreven. “De Russen vernietigen wijk na wijk”, aldus Haidai.

“Overgeven of sterven”

Oekraïense troepen vechten straat na straat om de stad in handen te houden, volgens hoofd van het district Roman Vlasenko. Zowel de Oekraïense als Russische troepen lijden daarbij zware verliezen. “Onze jongens houden vol, maar de omstandigheden zijn zwaar.”

© via REUTERS

Het hoofd van de pro-Russische militie in Donetsk, Eduard Basurin, waarschuwde de Oekraïense troepen in Severodonetsk dat ze zich moeten “overgeven of sterven”.

Het veroveren van de stad wordt door Rusland als cruciaal gezien voor de plannen in het oosten van Oekraïne. Severodonetsk en Lisitsjansk zijn de laatste twee steden in de Donbas-regio die nog niet (volledig) in Russische handen zijn.

Hoge tol

De situatie rond Severodonetsk is bijzonder moeilijk, zei bevelhebber van het Oekraïense leger generaal Valeri Zaloezjny maandagochtend. De Russen hebben er zeven bataljonsgroepen ontplooid en hebben qua vuurkracht veruit het overwicht. “Elke meter Oekraïense grond is met bloed doordrenkt, maar niet enkel met het onze, ook met dat van de bezetter”, aldus Zaloezjny.

Oekraïens president Volodmir Zelenski zei maandagavond laat in zijn dagelijkse videotoespraak dat het gevecht een zeer grote tol eist. Volgens Zelenski zal de strijd om de Donbas de militaire geschiedenis in gaan als “een van de meest brutale gevechten” in Europa. “De prijs van dit gevecht is voor ons zeer hoog. Het is gewoon beangstigend.”

Volgens Zelenski verslaan het Oekraïense leger en de inlichtingendiensten tactisch wel de Russen, ondanks hun significante overwicht, vooral materieel.