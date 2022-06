Congo veroordeelt “steun” van Rwanda aan rebellen en vraagt koning Filip om hulp

De regering van de Democratische Republiek Congo “veroordeelt de deelname van de Rwandese autoriteiten aan de ondersteuning, financiering en bewapening” van de rebellen van M23. Dat zei het Congolese ministerie van Communicatie en Media dinsdagavond in een persbericht. Koning Filip, die net terug is van een bezoek aan Congo, moet helpen bij het opzetten van een regionale diplomatie om tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen, klinkt het ook.

“We gaan elke centimeter van ons territorium beschermen”, aldus de tekst die werd verspreid een dag na de inname van het dorp Bunagana door de rebellen. Dat is een belangrijk handelscentrum aan de Oegandese grens, in de provincie Noord-Kivu. Het leger beschuldigde Rwanda na de inname van Bunagana van een “invasie” van zijn territorium. Rwanda ontkent de rebellen te steunen.

In de mededeling vermeldt het ministerie ook dat koning Filip tijdens zijn bezoek aan Congo Bukavu bezocht, in Zuid-Kivu, waar hij een bezoek bracht aan het ziekenhuis van Nobelprijswinnaar Denis Mukwege. Die behandelt daar slachtoffers van seksueel geweld – vaak ingezet als oorlogswapen – in de regio.

De arts sprak over “de talrijke gewelddaden waarvan Congo het slachtoffer is”. “De meest recente, die nog steeds onder ogen plaatsvindt, is die van de groep M23 waarvan al decennia geweten is dat hij steun krijgt van Rwanda”, aldus de arts volgens het persbericht.

De Croo en koning Filip

“De Belgische premier Alexander De Croo heeft aangegeven dat we het recht hebben om van onze buren te eisen dat ons territorium wordt gerespecteerd en dat België de territoriale integriteit van Congo strikt wil respecteren”, klinkt het nog in de mededeling.

Volgens de Congolese regering hebben koning Filip en de internationale gemeenschap dan ook “een belangrijke rol te spelen om dringend een regionale diplomatie op poten te zetten die de spanningen moet verminderen en tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen”.

M23 is een Tutsi-rebellengroep die in 2013 door het regeringsleger overwonnen werd, maar die eind vorig jaar de wapens weer heeft opgenomen.