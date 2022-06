Biden wil silo’s bouwen aan Oekraïense grens voor graanexport

Sinds de Russische invasie en de blokkade van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee zijn de graantransporten tot stilstand gekomen en zit meer dan 20 miljoen ton vast in silo’s. Oekraïne zegt dat het niet genoeg silo’s heeft voor de opslag van een nieuwe oogst.

De oorlog stuwt de prijzen voor granen, bakolie, brandstof en kunstmest op. Rusland en Oekraïne zijn goed voor bijna een derde van de wereldwijde tarwevoorraden. Oekraïne is ook een belangrijke exporteur van maïs en zonnebloemolie, Rusland is een belangrijke exporteur van kunstmest.

Washington ontwikkelt met Europese bondgenoten een plan om graan per spoor te vervoeren. De spoorbreedtes zijn in Oekraïne echter anders dan elders in Europa, waardoor het graan moet worden overgebracht naar andersoortige treinen aan de grens. “Dus gaan we silo’s bouwen, tijdelijke silo’s, aan de grenzen van Oekraïne, ook in Polen”, zei Biden.

Zee geen optie

Oekraïne noemt Bidens plan “slechts een van de mogelijk nuttige stappen om voedselzekerheid te garanderen. Maar we hebben ook een groene corridor voor onze havens nodig”, zei de stafchef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

De VS en hun bondgenoten sluiten de route via de zee voorlopig uit. “Het (graan) kan er niet uit via de Zwarte Zee, omdat het uit het water wordt geblazen’“, aldus Biden, verwijzend naar de vele zeemijnen die Rusland en Oekraïne sinds het begin van de oorlog hebben gelegd. Zo’n 84 buitenlandse schepen zitten daardoor vast in Oekraïense havens, vaak met graan aan boord.