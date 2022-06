“Tien gangsters gedood” in Mexico

Volgens de procureur-generaal werd een groep agenten aangevallen door de groep in het dorp Texcaltitlán. Drie van hen raakten lichtgewond, waarna een tactische eenheid van het parket, ondersteund door militairen, reageerde met “legitiem gebruik van geweld”. Daarbij kwamen tien vermoedelijke gangsters om het leven. Zeven anderen werden gearresteerd, vier van hen raakten gewond.

Volgens de lokale media wilde de politie een lid van het kartel Familia Michoacana oppakken, tegen wie een arrestatiebevel liep. Ze werden echter onder vuur genomen. Een maand eerder werd de vermoedelijke regionale chef van het kartel ook al opgepakt. Volgens het parket werden 20 machinegeweren en andere wapens, munitie, kogelvrije vesten, militaire uniformen, communicatieapparatuur en vijf voertuigen in beslag genomen.

Volgens de ngo International Crisis Group zijn in Mexico zowat 200 criminele groepen actief. Ze houden zich onder meer bezig met drugshandel, ontvoeringen, afpersing en de diefstal van benzine. Sommige groepen vechten ook over de controle van legale sectoren, zoals de advocadoteelt. Sinds het land in 2006 een militaire drugsoorlog begon te voeren, heeft de spiraal van geweld al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Meer dan 100.000 mensen zijn ook als vermist opgegeven, en 98 procent van de misdaden blijft onopgelost.