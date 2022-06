Amber Heard over haat die ze voelde tijdens proces: “Ik voelde me minder dan een mens”

Amber Heard heeft in een interview met de Amerikaanse televisiezender NBC gesproken over de haat die ze voelde tijdens haar juridische strijd met Johnny Depp. “Elke dag moest ik langs lange rijen mensen die borden vasthielden met daarop geschreven ‘Verbrand de heks’ en ‘Dood aan Amber’.”

Heard beschuldigde Depp in een opiniestuk in de Washington Post van huiselijk geweld. Vele honderden fans van de acteur geloofden die beschuldiging echter niet, en stonden dagelijks aan de rechtbank in Virginia om hun steun voor Depp uit te spreken. “Drieëneenhalve week lang stond ik daar, en keek ik naar een rechtszaal vol ‘Captain Jack Sparrow’-fans”, aldus Heard bij NBC. “Dat was de meest vernederende en pijnlijke ervaring die ik ooit heb beleefd. Ik heb me nooit meer van mijn eigen menselijkheid verwijderd gevoeld. Ik voelde me minder dan een mens.”

Heard bleef ook bij haar standpunt – zoals eerder vertolkt door haar advocaat – dat “dit proces vooral op sociale media gevoerd werd. Ik denk dat deze rechtszaak een voorbeeld is van hoe dat volledig mis kan gaan: de jury was daar niet immuun tegen. Zelfs een jurylid met de beste bedoeling kon die invloed niet vermijden.”

