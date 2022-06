Doelpuntenmaker Noa Lang en Antwerp-target Vincent Janssen oogsten lof: “Dát is waarom hij er straks bij is in Qatar”

De Telegraaf: “Geen kinderachtige trucjes in zijn spel”

In De Telegraaf krijgt Noa Lang een mooie 7 op 10 voor zijn wedstrijd. Alleen Frenkie de Jong kreeg met 8,5 een hogere score. “Leuke dreiging”, beoordeelt ex-international Regi Blinker, tegenwoordig analist voor De Telegraaf, de match van Lang. “Dat was mijn eerste indruk al in het begin van deze interland. En dat zette zich goed voort. Noa heeft aangetoond dat hij een wedstrijd kan openbreken of beslissen. Misschien was dit wel zijn beste interland tot nu toe. Ik zag geen kinderachtige trucjes in zijn spel en hij maakte nu in veel opzichten een volwassen indruk. Ik lette speciaal even op hem na zijn goal. Tot mijn opluchting geen vingertje op de mond maar normaal juichen. Zo hoort het Noa!”

Spits Vincent Janssen, die na de wedstrijd aangaf dat hij dicht bij een transfer naar Antwerp staat, kreeg een 6,5 in De Telegraaf. “Ik denk dat niet iedereen heel veel van Vincent verwachtte, omdat hij in Mexico zat en we weinig van hem zagen”, aldus Blinker. “Maar hij heeft mij in elk geval aangenaam verrast. Dat hij hard werkt, weten we van hem. Maar zijn assist op Noa Lang was prima, zijn eigen doelpogingen waren dat ook. Hij leed weinig balverlies en vormde een goed aanspeelpunt. Hij mag van mij nog iets dieper staan als spits, maar ik vond dat hij het tegen Wales prima deed. Het feit dat de jongens hem ook echt zochten in het spel, zegt ook veel.”

AD: “Dát is waarom Noa Lang er straks bij is in Qatar”

Ook in Algemeen Dagblad een 7 op 10 voor Noa Lang. “Die openingstreffer, dát is waarom Noa Lang er vast wel bij is straks in Qatar”, klinkt het in AD overtuigend. “Een individuele actie, onverwachte draaimomenten. En een fraaie treffer. Kwartier voor tijd naar de kant.”

En ook in AD een 6,5 voor Janssen. “De spits van Oranje speelde niet onverdienstelijk”, klinkt het in de korte analyse van zijn wedstrijd. “Vincent Janssen was bedrijvig, aanspeelbaar en doelgericht. De bekroning in de vorm van een doelpunt bleef uit, maar Louis van Gaal weet dat een aanspeelpunt ook voorradig is.”

Voetbal International: “Janssen is een aanspeelpunt”

In de wedstrijdanalyse van Voetbal International werd er een volledig blok aan Janssen gewijd. “Bij die goal bewijst Janssen al dat hij zijn waarde kan hebben als aanspeelpunt”, klinkt het in VI. “Hij verliest weliswaar ook vijf keer de bal bij een aanname - door Van Gaal eerder omschreven als ‘harde voeten’- maar is bij veel kansrijke aanvallen belangrijk. Het bedienen van Lang levert hem dus zelfs een assist op.”

“Vijf minuten later is Janssen voor de 2-0 van Gakpo eveneens cruciaal. In een situatie waarin het Nederlands elftal de lange bal speelt, blijkt hij in twee instanties in staat om een luchtduel te winnen. Daarmee zet hij Gakpo aan het werk. Die dribbelt op tot de zestien, ziet zijn eerste schot gekraakt en schiet in de rebound alsnog verdienstelijk raak. Net als de eerste goal is dit een demonstratie van wat mogelijk is met een diepe spits en twee beweeglijke aanvallers om hem heen. Van Gaal noemt Brian Brobbey als andere optie voor een dergelijke rol.”

“Bij zijn wissel in de 72ste minuut staat Janssen op vier gecreëerde kansen en drie doelpogingen. Cijfers die demonstreren dat een aanspeelpunt best goed kan functioneren in het huidige syteem van Oranje. Zeker met creatieve spelers in zijn buurt.”