Spoorarbeider overleden na aanrijding door trein in Wetteren, andere arbeider zwaargewond

In het Oost-Vlaamse Wetteren is dinsdagnacht een spoorwegarbeider om het leven gekomen bij een aanrijding door een trein, een andere arbeider raakte zwaargewond. Dat bevestigt Infrabel aan onze redactie. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar volgens een woordvoerder kwamen de arbeiders “waarschijnlijk te dicht” bij het spoor dat nog wel gebruikt werd.

Er zouden dinsdagnacht geplande werken plaatsvinden aan één van de twee sporen in Wetteren, ter hoogte van de Victor Van Sandelaan. Een ploeg van een onderaannemer van een dochteronderneming van Infrabel – bestaande uit vier spoorwegarbeiders – was omstreeks middernacht ter plaatse, waarna twee arbeiders al afdaalden naar de spoorwegbedding om er voorbereidende werken uit te voeren.

Volgens Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken kwamen de twee kort na middernacht “waarschijnlijk te dicht” bij het spoor dat nog in gebruik was. “Een aankomende reizigerstrein kon de aanrijding jammer genoeg niet meer vermijden.” Eén arbeider was op slag dood, een andere raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het UZ Gent. De identiteit van de slachtoffers is nog niet gekend. “Ons medeleven gaat uit naar collega’s, familie, en vrienden van de slachtoffers”, aldus Baeken. We zijn één grote spoorwegfamilie, dit had nooit mogen gebeuren.”

Het zou gaan om de middernachttrein van Brussel naar Brugge. Er zat nog een veertigtal passagiers op de trein: zij werden van de trein gehaald, en met bussen naar hun bestemming of naar een ander station gebracht. Drie andere arbeiders die op de werf aanwezig waren, krijgen psychologische begeleiding, en zijn ondervraagd door de arbeidsauditeur.

Communicatiefout?

Waarom de werknemers vroeger aan de slag gingen dan het geplande tijdstip voor de werken, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een communicatiefout met het seinhuis van Gent-Sint-Pieters dat het spoor moest vrijgeven, maar dat wordt nog onderzocht. “Bij de werken is een veiligheidscoördinator aanwezig, omdat veiligheid een absolute prioriteit is voor de spoorwegen en voor Infrabel”, aldus Baeken.

Het spoor werd woensdagochtend om 5 uur weer vrijgegeven.

© bsb

© bsb

© bsb