“Marseille maakt van Axel Witsel topprioriteit, maar ook Atlético Madrid lonkt naar Rode Duivel”

Witsel speelde in alle vier de Nations Leaguewedstrijden mee en toonde zo dat hij fysiek nog in orde is — © ISOPIX

Axel Witsel (33) wandelt zo meteen transfervrij de deur uit bij Dortmund en verschillende clubs staan al klaar om de verdedigende middenvelder over te nemen. Onder andere Olympique Marseille wil Witsel absoluut inlijven. Al zal dat niet evident worden, want de Rode Duivel geniet ook van interesse van Atlético Madrid. Dat meldt L’Equipe.

Olympique Marseille heeft van Axel Witsel haar absolute topprioriteit gemaakt. Daarmee opent de Franse krant L’Equipe vanochtend. De Franse club is op zoek naar een vervanger voor Boubacar Kamara, die naar Aston Villa vertrok. Daarvoor wil Marseille vooral een ervaren en betrouwbare middenvelder die op zijn eentje voor de verdediging kan spelen. Enter Axel Witsel.

Ook Atlético Madrid geïnteresseerd

Witsel gaf al eerder aan dat hij op zoek is naar een mooi sportief project. Hij heeft geen zin in een nieuw avontuurtje naar een land als China. Witsel wil fit blijven en beseft dat hij daarvoor op het hoogste niveau moet blijven spelen. “Ik wil nog drie jaar meevoetballen op het topniveau”, liet hij op zijn laatste persconferentie als Duivel verstaan. “Mijn doel is door te gaan tot het EK in 2024. Dan moet ik ook fysiek in orde blijven.”

Witsel scoorde tegen Polen nog een even prachtige als belangrijke gelijkmaker — © BELGA

Olympique Marseille eindigde dit seizoen tweede in de Ligue 1, achter PSG. Witsel zou volgend seizoen dus in de Champions League kunnen spelen met de Marseillanen. Al is het helemaal niet zeker dat de Rode Duivel ook de voor de Franse club zal kiezen, want verschillende clubs lonken naar zijn diensten.

Eén van die clubs is Atlético Madrid. Ook de Madrilenen tonen interesse in de Rode Duivel en zouden zelfs de grootste concurrent zijn voor zijn handtekening. Al lonken ook clubs uit Turkije, de Verenigde Staten en Duitsland naar de Rode Duivel. Witsel zou zijn keuze deze week nog kunnen maken.