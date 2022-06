“England goulashed”: snoeiharde kritiek op Engelse nationale ploeg en bondscoach na vernedering tegen Hongarije

Nul vier, in eigen huis tegen Hongarije. Twee op twaalf in de voorbije vier Nations League-wedstrijden. Het is crisis bij de Engelse nationale ploeg. De kritiek in de Engelse media is snoeihard, een deel van de fans eist het ontslag van bondscoach Gareth Southgate. Een overzicht.

The Guardian: “Wat een puinhoop”

“Wat een puinhoop”, begon de wedstrijdanalyse in The Guardian. “Gareth Southgate wist dat hij een overwinning nodig had om de kalmte te laten terugkeren na een weinig overtuigend begin van deze Nations League-campagne. Maar in de plaats daarvan kreeg de bondscoach een nieuw en pijnlijk dieptepunt. De zwaarste nederlaag uit zijn zes jaar als bondscoach en de grootste Engelse thuisnederlaag sinds 1928. Het gevolg? Opstand in het publiek. Terwijl vele supporters vroegtijdig het stadion verlieten, zongen anderen de bondscoach toe: “You don’t know what you’re doing” en “you’re getting sacked in the morning”. Je weet niet wat je doet en je wordt morgenochtend ontslagen.”

© The Guardian

Independent: “Meer aan de hand”

“Dit kan niet langer als betekenisloos worden afgedaan. Er is meer aan de hand dan vermoeidheid of omstandigheden. Gareth Southgate heeft echte problemen op te lossen, want zijn ploeg verloor het momentum en - misschien wel het meest relevant - hij verloor de steun van een groot deel van het thuispubliek. Het is de eerste keer onder Southgate dat dit soort negativiteit de kop opsteekt, en dit werd echt ‘toxic’.”

© The Independent

Daily Mail: “England goulashed”

Daily Mail kiest voor de opvallende titel “England goulashed”. “Een ontnuchterende, vernederende avond in Wolverhampton. Vergis u niet: de mentale littekens van deze match zullen niet snel helen. Maar nog belangrijker: deze nederlaag zal twijfels doen opdoemen. Niet van de buitenwereld, want de druk van supporters en media is er altijd. Maar vooral ook binnenin de selectie zal deze avond erin hakken. Vier matchen, geen zeges, geen veldgoals en zes tegendoelpunten - bleker kan haast niet. Het enige positieve dat er misschien mee te nemen valt van deze meelijwekkende tiendaagse is het feit dat het nog vijf maanden is tot het WK. Want als het deze zomer al was, zou Engeland in nesten zitten. Diep in nesten.”

Tegelijk is Daily Mail er van overtuigd dat de bondscoach nog niet ter discussie staat. “Sommige fans willen dat Southgate ontslagen wordt, maar zover zal het nog niet komen. Southgate heeft krediet opgebouwd en heeft nog tijd om met een antwoord te komen op het WK in Qatar.”

© Daily Mail

Ex-internationals: “Mentaliteit zat van bij het begin verkeerd”

Oud-international Joe Cole noemde de prestatie van de Engelse nationale ploeg “shockerend” op Channel 4. “De spelers gaven niet thuis. Er was geen cohesie en de mentaliteit zat van bij het begin verkeerd. Ze waren niet op de afspraak en speelden niet agressief genoeg.”

De Engelse fans trakteerden hun eigen spelers én bondscoach op fluitconcerten. “You don’t know what you’re doing” en “you’re sacked in the morning”, klonk het vanuit de tribunes richting Gareth Southgate. “Ik begrijp de reactie van de fans, maar we moeten het ook in perspectief plaatsen”, aldus Cole. “Gareth Southgate weet wat hij aan het doen is. Hij heeft het team naar twee halve finales geleid en is de meest succesvolle bondscoach sinds Alf Ramsey. Dat zijn feiten.”

“Te veel spelers gaven niet thuis”, vulde Ashley Cole aan. “Dit was niet de prestatie die verwacht werd. Als ze in de spiegel kijken, zullen ze zien dat ze er ver naast zaten vandaag.”