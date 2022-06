Honderden Nederlandse wetenschappers keren zich tegen gaswinning in Noordzee: “Staat haaks op klimaatambities”

Dat de Nederlandse regering nieuwe gasboringen in de Noordzee wil toestaan, is volgens 432 Nederlandse wetenschappers in strijd met de klimaatdoelen. “Het toestaan van nieuwe gasinfrastructuur leidt in de komende decennia tot extra uitstoot van broeikasgassen en dit staat haaks op de eigen klimaatambities van de Nederlandse regering”, schrijven de onderzoekers in een open brief.