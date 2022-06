Wim Delvoye krijgt 7 maanden cel met uitstel en 160.000 euro boete voor bouwovertredingen: “Ik heb hier 13 jaar lang zoveel gedaan, maar ze vinden altijd iets”

Kunstenaar Wim Delvoye, die van het Gentse hof van beroep in 2019 een geldboete van 55.000 euro kreeg voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle, heeft woensdag van de Gentse correctionele rechtbank voor een reeks nieuwe feiten een celstraf van zeven maanden met uitstel gekregen en een effectieve geldboete van 160.000 euro. “De straffen uitgesproken door het hof van beroep volstaan niet in deze zaak”, motiveerde de rechtbankvoorzitter het vonnis.

Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark, maar hij kreeg problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. In de eerste zaak werden Delvoye en zijn vennootschap ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten, en twintig bomen hadden geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd verbreed over een lengte van 370 meter.

Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg over de ganse lijn vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos gingen in beroep. Het hof van beroep hervormde het vonnis in 2019, en veroordeelde hem tot een geldboete van 55.000 euro. De Delvoye Art NV werd veroordeeld tot een boete van 49.500 euro. Delvoye moest het kasteel en het domein ook terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

In de nieuwe zaak werd de NV van Delvoye vrijgesproken, maar hij werd persoonlijk veroordeeld tot zeven maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 160.000 euro. “Dat is absurd”, reageert Delvoye. “Uiteraard ga ik in beroep. Ik heb hier 13 jaar lang zoveel gedaan, maar ze vinden altijd iets. Ik heb me altijd aan de regels gehouden.”