Russen die meevechten met Oekraïne: “Ik kon geen deel uitmaken van die misdaden”

Niet alleen Oekraïeners vechten tegen de Russen. Ook heel wat Russen hebben besloten om tegen hun land te vechten. Igor Volobuyev (50) is één van hen: “Op 24 februari werd elk compromis onmogelijk. Want ik kon geen deel uitmaken van deze misdaad”.

”Op het moment dat de oorlog uitbrak, wist ik meteen dat ik Oekraïne wilde gaan helpen”, vertelt de Russische Igor Volobuyev aan de Britse krant The Guardian. Wekenlang is hij op zoek gegaan naar een manier om Oekraïense documenten te bemachtigen die hem zouden toelaten om zich aan te melden voor een militaire dienst in Oekraïne. Een kans om te vechten tegen Rusland, het land waar hij het grootste deel van zijn volwassen leven heeft doorgebracht.

“Ik wilde me aanvankelijk aansluiten bij de territoriale verdedigingseenheden in de regio Sumi, waar ik ben opgegroeid. Ik heb toen veel ambtenaren aangesproken maar wettelijk gezien was er geen mogelijkheid voor mij om tegen de Russen te vechten.”

LEES OOK. Rusland furieus na uitspraak Poolse ex-minister, maar hoe realistisch is dreiging over einde van Europa? (+)

Vicepresident van Gazprombank

En dan werd hem de mogelijkheid aangeboden om zich aan te sluiten bij het legioen van “de vrijheid voor Rusland”, een speciale militaire eenheid die deel uitmaakt van de Oekraïense strijdkrachten en volledig bestaat uit Russische staatsburgers. Volobuyev greep die kans met beide handen.

“Ik ben echt heel blij dat ik dat doel bereikt heb. Nu nog een militaire opleiding volgen zodat ik daadwerkelijk kan gaan vechten”, vertelt de 50-jarige die Oekraïense roots heeft maar in het bezit is van een Russisch paspoort, het grootste deel van zijn leven in Moskou doorbracht én vicepresident was bij Gazprombank, de op twee na grootste bank van Rusland die tevens eigendom is van het Russische energiebedrijf Gazprom. “Ik heb lang compromissen gesloten met mezelf. Maar op 24 februari werd elk gesprek over een compromis onmogelijk. Ik kon geen deel uitmaken van deze misdaden”, zegt hij.

Er is niet veel bekend over het legioen van Russen waar Volobuyev deel van uitmaakt. Het nieuws dat het legioen werd opgericht, werd begin maart gedeeld op het sociale mediaplatform Telegram. Begin april hielden ze een persconferentie in Kiev. Volobuyev weigerde te zeggen met hoeveel ze zijn in het legioen en waar het al gevochten heeft maar gaf wel aan dat het legioen geregeld vecht. Hij benadrukte dat het ook niet gaan om “een groep huurlingen” maar dat ze een onderdeel vormen van de Oekraïense strijdkrachten. Indien ze gevangen worden, zouden ze dus volgens het internationaal humanitair recht moeten worden behandeld.