Vier speelsters moeten trainingskamp verlaten, 28 Red Flames reizen naar Engeland voor eerste oefenmatch richting EK

De vier maakten deel uit van een groep van 33 speelsters die op 16 mei door bondscoach Ives Serneels werden opgeroepen om de voorbereiding op het EK te starten. Begin juni haakte Isabelle Iliano al geblesseerd af. Volgende week maandag (20 juni) maakt Serneels zijn definitieve selectie met 23 speelsters bekend.

Op 6 juli reizen de Flames opnieuw af naar Engeland voor de start van het EK. Ze spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).

Donderdag spelen de Flames in Wolverhampton tegen Engeland een eerste van vier oefenduels in aanloop naar het EK. Daarna volgen nog drie wedstrijden voor eigen publiek in Lier, tegen respectievelijk Noord-Ierland (23 juni), Oostenrijk (26 juni) en Luxemburg (28 juni).