Twee jongeren gedood bij schietpartij in Lyon

Twee jongeren van 20 en 16 jaar oud zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gedood bij een schietpartij in Lyon.

De schietpartij gebeurde in de wijk La Duchère, die bekendstaat om drugshandel. Een 17-jarige en een 15-jarige raakten ook gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar.

Volgens een bron dicht bij het onderzoek gaat het mogelijk om een afrekening. In de wijk raakten in maart ook al eens vijf minderjarigen gewond bij een schietpartij op een plaats waar drugs gedeald werden. In oktober 2021 werden drie politieagenten beschoten in deze wijk.