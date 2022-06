Louis van Gaal heeft véél werk met Noa Lang: “Hij wordt gek van me, bij Club Brugge mag ik lopen waar ik wil”

Noa Lang (22) heeft punten gescoord bij Louis van Gaal dinsdagavond. De excentrieke aanvaller van Club Brugge scoorde een knap doelpunt en oogstte nadien veel lof in de media. Uit het interview van Lang na de wedstrijd bleek wel dat de bondscoach de voorbije weken zijn handen vol had met het goudhaantje van blauw-zwart.

“Ik krijg een kans, dan is het aan mij om die te grijpen”, vertelde Lang aan NOS. “Het kan altijd beter, maar het was een prima avond. Ik voelde me vrij, kreeg veel ballen en stond op de positie waar ik bij Club Brugge ook sta. Daardoor voelde ik me als een vis in het water.”

Hij speelde dan wel op dezelfde positie als bij Club Brugge, maar de taken die hij kreeg waren heel wat strikter. “De trainer verwacht van mij veel diepgang. Hij wordt gek van me”, lachte Lang. “Ik ben iemand die bij Club Brugge mag lopen waar hij wil. Ik ga daar normaal ballen halen, maar de bondscoach houdt er niet zo van als ik dat doe. Hier mag ik niet zwerven. Hij wil dat ik zo hoog mogelijk blijf spelen en vanaf het zestienmetergebied voor gevaar zorg. Ik denk dat hij tevreden over me is.”

Zijn eerste doelpunt voor de Nederlandse nationale ploeg mocht er zijn. “Ik kreeg de bal van Vincent Janssen een beetje achter me”, legde Lang uit. “Ik moest hem met links controleren, daarna wilde ik uithalen. Toen kwam plots die verdediger heel snel op me af, dus kapte ik achter mijn steunbeen terug. Ik heb er vijf interlands op gewacht, maar in mijn eigen stad gebeurde het. Alsof het zo moest zijn.”

© ISOPIX

“Ik ging ballen ophalen bij de keeper”

Ook bij ESPN had Lang het over de instructies die hij krijgt van Van Gaal. “Hij wil gewoon discipline van me”, aldus Lang, die regelmatig op zijn plichten gewezen wordt door de bondscoach. “Je moest eens weten … Heel vaak, bijna elke dag. We deden deze week kleine partijtjes en ik ging ballen ophalen bij de keeper. Dan zei de coach dat ik hoog moest blijven spelen, kort bij Vincent (Janssen, red.).”

Of hij het op zijn heupen krijgt van de commentaren van de bondscoach? “Euh … Nee”, zei Lang met een veelzeggende glimlach. “Oké, soms. Maar dat hoort erbij. Hij zei dat ik vandaag ‘niet verkeerd’ had gespeeld.”

Mag Lang hopen op een selectie voor het WK in Qatar na deze prestatie? “Ik moet me nu blijven laten zien, waar dat ook is. En fit blijven natuurlijk. En dan denk ik wel dat ik een goede kans maak”, sloot hij af.

