Bejaard koppel “kruipt door het oog van de naald” na botsing met trein op spooroverweg

Het ongeval gebeurde even voor 9 uur aan de spoorwegovergang van de Noordhoekstraat in Adinkerke. — © IF

Op een spoorwegovergang in Adinkerke (De Panne) is een auto woensdagochtend gegrepen door een trein. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er vielen twee gewonden, die gelukkig niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval gebeurde even voor 9 uur aan de spoorwegovergang van de Noordhoekstraat in Adinkerke. Het gaat om een bewaakte overgang met slagbomen op Lijn 73. Om een onduidelijke reden kwam het tot een botsing tussen de trein die van De Panne richting Antwerpen reed en een kleine auto. Of de bestuurder van de auto de signalen negeerde, wordt nog onderzocht.

De auto werd door de trein geramd en even meegesleurd, en kwam vervolgens in de graskant naast de rails terecht. De brandweer werd onmiddellijk opgeroepen. “In de wagen zaten twee bejaarde mensen van wie één gekneld zat”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Die persoon kon evenwel snel bevrijd worden. De brandweer bleef ter plaatse omdat de sporen versperd waren.”

Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Ze zouden eerder lichtgewond zijn. Ook de politie en de spoorwegpolitie kwamen ter plaatse.

Door oog van de naald

Ook burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Plan-B) kwam zich van de toestand vergewissen. “De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk”, zegt hij. “De wagen is helemaal verhakkeld. De bestuurder en passagiers zijn niet levensgevaarlijk gewond. Het lijkt erop dat zij door het oog van de naald zijn gekropen. Door het ongeval is het treinverkeer onderbroken. Het autoverkeer wordt ter plaatse omgeleid.” (Lees verder onder de foto)

Het ongeval gebeurde even voor 9 uur aan de spoorwegovergang van de Noordhoekstraat in Adinkerke. — © IF

Infrabel meldt dat het treinverkeer op Lijn 73 verstoord is. De duur van de storing is nog onduidelijk. “We wachten het onderzoek van de politie af om na te gaan hoe dit ongeval kon gebeuren”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Maar volgens de eerste vaststellingen zou de bestuurder wellicht een verkeerd manoeuvre hebben gemaakt en draaide hij te vroeg af om zo op de treinsporen terecht te komen. De signalisatie aan de overweg werkte normaal. Vervolgens kwam het tot een aanrijding met de trein, maar dat gebeurde gelukkig aan geen te hoge snelheid.”

Vervangbussen

“In de wagen raakte minstens een iemand lichtgewond”, zegt Baeken. “Er wordt nagegaan of er schade is aan de infrastructuur en aan de trein zelf. Het treinverkeer tussen De Panne en Veurne is onderbroken maar de collega’s van de NMBS zorgen voor vervangbussen.” Op de trein zaten 25 passagiers die net als de machinist ongedeerd bleven. De wagen moet getakeld worden. Verwacht wordt dat het treinverkeer om 11.30 uur hernomen kan worden.