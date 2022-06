Nicky Hayen volgt Rik De Mil op als hoofdcoach van Club NXT

Club NXT eindigde afgelopen seizoen derde in de beloftencompetitie en mag vanaf volgend seizoen net als Genk, Anderlecht en Standard aantreden in 1B. Een primeur in het Belgische voetbal.

Gezien de verschuivingen in de technische staf van Club - Carl Hoefkens wordt T1 en krijgt onder meer beloftencoach Rik De Mil als assistent - moest blauw-zwart voor de tweede ploeg nog op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

In hun zoektocht kwamen ze terecht bij Nicky Hayen, die in het verleden al aan de slag was als hoofdcoach van STVV (2020) en Waasland-Beveren (2020-2021). Sinds Nieuwjaar was hij aan de slag als coach én technisch directeur bij Haverfordwest County in de Welshe hoogste afdeling, maar die job laat hij nu dus schieten voor de uitdaging bij Club NXT.