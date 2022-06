Wereldvrede lijdt onder oorlog in Oekraïne en economische situatie na coronacrisis

Het conflict in Oekraïne en de economische situatie na de coronapandemie hebben hun impact op de wereldvrede. De Global Peace Index is zo naar het laagste punt in vijftien jaar gedaald, zo blijkt uit de zestiende index die het Institute for Economics and Peace woensdag heeft gepubliceerd. In de landenrangschikking van de index staat België op de 22e plaats, van 163 landen. Dat is twee plaatsen beter dan de vorige index.

Uit het rapport blijkt dat het gemiddelde vredesniveau is afgenomen (met 0,3 procent). In negentig landen is de situatie verbeterd, in 71 was er een verslechtering. Sinds 2008 is de situatie in de wereld echter steeds minder vreedzaam. De index daalde gemiddeld met 3,2 procent.

Voornaamste oorzaak vormen de lopende conflicten. De indicator “overlijdens door externe conflicten” kende de grootste verandering, met een stijging van meer dan 4 procent door de Russische invasie in Oekraïne. Beide landen behoren dan ook tot de vijf naties met de grootste aftakeling van de vrede.

In 2021 namen volgens de index de defensie-uitgaven af, maar de mogelijke verhoging van de militaire uitgaven van de NAVO-landen, tot de kaap van 2 procent van bbp, zou gevolgen kunnen hebben op het vredesniveau in de komende jaren.

De indicator “betrekkingen met buurlanden” kende dan weer zijn slechtste score, ook door het conflict in Oekraïne. Het gaat dan vooral over de landen rond Rusland.

De coronapandemie en de economische gevolgen daarvan drukten ook hun stempel op de wereldvrede. Heel wat landen maakten protesten en geweld mee tegen het beheer van de pandemie door de regeringen. In maar liefst 126 van de 163 landen is de indicator voor de intensiteit van gewelddadige manifestaties verslechterd.

IJsland meest vreedzaam, Afghanistan minst

In de landenlijst blijft IJsland op kop als meest vreedzame land, al sinds de creatie van de index in 2008. Dan volgen Nieuw-Zeeland en Ierland. Onderaan de rangschikking bengelen Syrië, Jemen en Afghanistan op de laatste plaats.

België doet het twee plaatsen beter dan de vorige index en staat op de 22ste plaats wereldwijd, of de 16de Europees, voorafgegaan door Nederland en gevolgd door Bulgarije. Frankrijk is een van de slechtste leerlingen van de Europese klas, op de 33ste plaats van de 36 (Turkije).

Het geweld had in 2021 ook een impact op de wereldeconomie. De kost voor de globale economie was zo 16,5 biljoen dollar, of 10,9 procent van het globale bbp, of het equivalent van 2.117 dollar per persoon (2.018,47 euro). De kost is met 12,4 procent toegenomen tegenover het jaar voordien, wat grotendeels te wijten is aan de verhoging van de militaire uitgaven.

Het rapport slaat op 99,7 procent van de wereldbevolking.