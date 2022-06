Rechtbank bevestigt: meerwaarde bij verkoop Jules Destrooper wordt belast

De meerwaarde op aandelen bij de verkoop in 2015 van de koekjesfabriek Jules Destrooper aan het bedrijf Amigo & Co wordt belast. Dat besliste het hof van beroep van Gent, waarmee een uitspraak van de rechter in eerste aanleg wordt bevestigd, schrijft zakenkrant L’Echo woensdag. Het is uitzonderlijk dat dergelijke meerwaarden worden belast, zegt advocaat Denis-Emmanuel Philippe.