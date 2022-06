Graspopgangers warmen op met keiharde... aquagym

Voor de gelegenheid had monitor Bart de muziek bij zijn sessie aangepast. Een openingsnummer was Jump van Van Halen, waarop de enthousiaste Graspopgangers aan het springen gingen. Een hoop meer ruggen en dijen met tattoos dan gebruikelijk gingen op en neer. Daarna knalden ondermeer nog Last resort (Papa Roach) en Bombtrack (Rage Against the Machine) door de boxen. Bommetjeuh!

(Kristof Bohez)