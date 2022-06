Duizenden Congolezen komen op straat in Goma tegen “Rwandese agressie”

In de Oost-Congolese stad Goma, op de grens met buurland Rwanda, hebben woensdag duizenden mensen betoogd tegen de “Rwandese agressie” in Congo en om hun steun uit te spreken aan het Congolese regeringsleger. Al enkele weken lopen de spanningen tussen de twee landen ernstig op: ze beschuldigen elkaar van aanvallen op elkaars grondgebied, en dinsdag nog herhaalde Kinshasa dat Kigali de M23-rebellen financieel en militair steunt.

De betoging verliep in gespannen sfeer, en de betogers begaven zich naar de grens met Rwanda. Opgesplitst in twee groepen trokken ze op naar zowel de zogenaamde “petite barrière” als de “grande barrière”, allebei grensovergangen tussen de twee landen. Ze scandeerden daarbij slogans tegen Rwanda en president Paul Kagame. “We willen niet nog meer Rwandezen, laat ons Kagame thuis confronteren,” klonk het.

Het aantal betogers nam snel toe, en de oproerpolitie kon de groepen uiteindelijk uiteendrijven aan de slagbomen aan de grensovergang, is te zien op beelden die de ronde doen op sociale media. In de stad zijn banken, scholen, winkels en andere handelszaken gesloten.

Ook in Kinshasa

In hoofdstad Kinshasa gingen dinsdagavond enkele honderden mensen opnieuw de straat op om te eisen dat de diplomatieke banden met Rwanda worden verbroken. Ze willen ook dat de Congolese president Félix Tshisekedi eindelijk het woord neemt over de onveiligheid in het oosten. Enkele uren later liet de regering weten dat ze “de deelname van de Rwandese autoriteiten in de steun, financiering en bewapening” van M23 veroordeelt, en dat ze “elke centimeter” van het grondgebied zal verdedigen.

In het persbericht van dinsdagavond verwees Kinshasa naar de uitspraken die de Belgische koning Filip en premier Alexander De Croo vorige week deden, tijdens het staatsbezoek aan Congo. “De Belgische premier Alexander De Croo heeft aangegeven dat we het recht hebben om van onze buren te eisen dat ons territorium wordt gerespecteerd en dat België de territoriale integriteit van Congo strikt wil respecteren”, klinkt het in de mededeling.

M23 is een Tutsi-rebellengroep die in 2013 door het regeringsleger overwonnen werd, maar die eind vorig jaar de wapens weer heeft opgenomen. Maandag slaagden ze erin de stad Bunagana, op de grens met Oeganda, te veroveren.