Republikeinse kiezers straffen Congreslid dat voor impeachment van Trump stemde af

In de Amerikaanse staat South Carolina heeft het zittende Congreslid Tom Rice een nederlaag geleden bij de voorverkiezing van de Republikeinse partij. Rice was één van de tien Republikeinse Congresleden die een jaar geleden stemden voor het afzetten van toenmalig president Donald Trump.

Rice had er al vijf termijnen als lid van het Huis van Afgevaardigden opzitten, maar verloor nu zwaar – hij haalde 25 procent minder stemmen – van Russell Fry, een parlementslid op staatsniveau die de steun van Trump had gekregen.

Rice was lange tijd een trouwe medestander van de voormalige president, maar keerde zijn kar na de bestorming van het Capitool. Hij erkende in het verleden al dat zijn stem voor de afzetting van Trump het einde van zijn politieke carrière kon betekenen, maar zei dat hij zich moreel verplicht voelde om voor impeachment te stemmen.

Russell Fry — © AP

Mace

Een ander Republikeins Congreslid, Nancy Mace, won haar voorverkiezing wel. Ook zij moest het opnemen tegen een kandidaat die de steun van Trump had gekregen, maar haalde het vrij eenvoudig.

Mace had niet voor afzetting van Trump gestemd, maar had zich wel negatief uitgelaten over de rol van de president in de gebeurtenissen. Trump had zijn steun dan ook uitgesproken voor haar tegenkandidate, maar die haalde zelfs niet genoeg stemmen om een tweede ronde af te dwingen.