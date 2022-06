Europa is epicentrum van uitbraak apenpokkenvirus: “De draagwijdte van deze epidemie vormt een reëel risico”

Europa is het zwaarst getroffen door de uitbraak van het apenpokkenvirus. Dat heeft de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De organisatie toont zich ongerust over het risico op een verdere verspreiding. “In 25 landen zijn samen meer dan 1.500 gevallen gemeld, of 85 procent van het internationale aantal”, kondigde WHO Europa-topman Hans Kluge, een Belg, aan tijdens een persconferentie. De prioriteit is nu de overdracht van het virus indijken.

“De draagwijdte van deze epidemie vormt een reëel risico: hoe meer het virus lang blijft circuleren, hoe meer het zijn draagwijdte zal uitbreiden en hoe meer de ziekte ingang zal vinden in niet-endemische landen”, waarschuwde Kluge.

De ziekte komt al langer voor in Centraal- en West-Afrika, maar is enkele weken terug in Europa opgedoken. Verder zijn er ook al besmettingen gemeld in Australië, Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Samen met de besmettingen in Europa gaat het om zowat 1.600 gevallen.

Het virus is tot dusver vooral vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. Maar iedereen kan het virus oplopen, benadrukten verschillende specialisten van de WHO en de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Er is meer onderzoek nodig naar de manier waarop het apenpokkenvirus zich verspreidt, aldus WHO-medewerker Catherine Smallwood. De belangrijkste weg lijkt nu langdurig huid-op-huidcontact, zoals tijdens seks. Advies aan mensen die het virus onder de leden hebben, is om helemaal geen seks te hebben en na genezing een tijd een condoom te gebruiken.

Op de vraag hoe het kan dat het virus zich nu vooral verspreidt onder mannen die seks hebben met mannen antwoordde Smallwood: “Elke uitbraak moet ergens beginnen.” Het virus zoekt gewoon naar de makkelijkste weg om zich te verspreiden, benadrukten alle specialisten tijdens de bijeenkomst.

De WHO benadrukte woensdag verder dat Europese landen niet massaal pokkenvaccins moeten inslaan. Tijdens de coronapandemie gebeurde dat wel, terwijl in veel arme landen mensen nog steeds niet zijn ingeënt tegen dat virus. De EU heeft al meer dan 100.000 vaccindoses tegen apenpokken besteld.

52 besmettingen vastgesteld in België

In ons land zijn tot nu toe 52 bevestigde gevallen van apenpokken geregistreerd. Dat heeft gezondheidsinstituut Sciensano bekendgemaakt. Het gaat om 24 gevallen in Vlaanderen, 24 in Brussel en 4 in Wallonië. Alle getroffen personen zijn mannen. Hun leeftijd varieert tussen 20 en 57 jaar. Eén van hen werd in het ziekenhuis opgenomen vanwege isolatiemaatregelen.