Michel en Ann zijn aan hun laatste dagen bezig. Daarna is banketbakkerij Vanderbeek geschiedenis. — © Dirk Vertommen

Mechelen

De klanten van banketbakkerij Vanderbeek in Mechelen kunnen nog tot zondag 26 juni taartjes en koekjes komen kopen in de winkel in de schaduw van de Sint-Romboutstoren. Daarna stoppen Michel (52) en Ann (51) Vanderbeek er definitief mee, maar liefst 256 jaar en zeven generaties nadat de eerste voorouder de banketbakkerij opstartte.