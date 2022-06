Het is maar een kleintje, maar toch een grote verrassing: penisplant ‘Elise’ staat in bloei

Elise is gratis te bewonderen in de plantentuin van de UGent. — © fvv

Normaal gezien bloeit een reuzenaronskelk of penisplant om de drie jaar, maar in de plantentuin van de UGent komt plant ‘Elise’ onverwacht in bloei. De bloeiende plant en de bijhorende geur kan je zelf gaan ervaren.

Een reuzenaronskelk, ook wel penisplant genoemd of de lijkenplant – naar de vreselijke geur – die binnenkort zal bloeien in de plantentuin van Universiteit Gent: het gebeurt niet vaak, want de planten komen slechts om de drie jaar in bloei te staan.

“Zo’n bloei kondigde zich niet aan voor dit jaar. De komst van Elise is een grote verrassing, want ze stond laatst in bloei in 2019”, klinkt het bij het Gents Universiteitsmuseum (GUM). Al hoopten ze er in het museum stiekem wel op. De timing is namelijk toepasselijk, want er loopt momenteel een expo over fallussen. (Lees verder onder de foto)

De bloem zou binnenkort open moeten vallen. — © fvv

“Dit exemplaar is ietwat van ‘een kleintje’, in vergelijking met de klepper die momenteel in bloei staat in de Plantentuin van Meise”, klinkt het bij het GUM. “Maar, zoals je in de expo Phallus, Norm & Vorm ontdekt: size doesn’t matter.”

Wanneer plant Elise exact in bloei komt, kun je volgen op een livestream via deze link. Twee avonden lang verspreidt de lijkenplant dan een doordringende stank. Een bezoekje brengen kan gratis, tijdens de openingsuren van de plantentuin in de Ledeganckstraat. De bloei van penisplant ‘Titaantje’ lokte vorig jaar nog heel wat kijklustigen.