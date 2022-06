Qatar biedt supporters tenten in woestijn aan om tijdens WK in te overnachten

De duizend tenten zullen geplaatst worden in de woestijn, dicht bij het centrum van Doha — © AP

Voor het WK dat in november van start zal gaan, kampt gastland Qatar nog met een enorm tekort aan slaapplekken. Honderdduizenden supporters worden er verwacht, slechts enkele duizenden slaapplekken zijn beschikbaar. Daarom zal de Qatarese overheid tenten plaatsen in de woestijn, waarin fans kunnen overnachten.

Volgens de Qatarese toeristische dienst beschikt het land over zo’n 30.000 hotelkamers. Maar van die kamers zijn er al tachtig procent gereserveerd voor de gasten van de FIFA. “Daarom geven we de kans aan de mensen om in de woestijn te slapen”, aldus Omar Al-Jaber, de verantwoordelijke voor de accommodaties tijdens het WK, bij Reuters.

Vandaag werd de officiële WK-poster onthuld in Doha — © AFP

Te weinig

De tenten zijn een nieuwe maatregel van de FIFA om voldoende slaapplekken te voorzien tijdens het WK. Qatar verwacht tijdens de vier weken van het toernooi zo’n 1,2 miljoen gasten. Dat wil dus ook zeggen dat de duizend tenten geen soelaas zullen brengen aan het probleem van de slaapplekken.

Daarom besloot de Qatarese overheid eerder al om twee cruiseschepen te huren. Die zullen vier weken lang aanmeren aan de Qatarese kust, waardoor supporters er kunnen overnachten. Ook moedigt de overheid haar burgers aan slaapplekken te verhuren in die periode. Als dat nog niet voldoende zou zijn, belooft de Qatarese overheid extra kamers bij te bouwen de komende maanden.

De stadions zijn ook nog maar pas gebouwd, deze bestaat zelfs uit 974 containers — © Getty Images

Shuttle-vluchten

Nog een optie voor de Qatarese overheden is om supporters te laten overnachten in haar buurlanden. Die supporters zouden dan met shuttle-vluchten overgebracht worden voor de wedstrijden.

De goedkoopste tenten zullen tweehonderd dollar per nacht kosten. Ze zouden beschikken over water en elektriciteit, maar niet over airco. Van de duizend tenten zullen er ook tweehonderd luxueuzer zijn, voor de supporters die graag wat meer uitgeven aan hun overnachtingen.