Mbaye Leye is lovend voor zijn spelers en spreekt zich uit over Charly Musonda Jr.: “Natuurlijk hopen we dat hij blijft”

Na een pittige trainingssessie van ruim twee uur, zocht Leye toch even de schaduw op om ons vervolgens met de glimlach te woord te staan. Het moge duidelijk zijn: Leye voelt zich in zijn sas in Waregem. En ook over de eerste trainingsdagen is hij tevreden. “Momenteel werken we vooral fysiek, want na een lange rustperiode moet je toch altijd weer wat opbouwen. We willen dit seizoen ook met meer intensiteit en agressie spelen en dan is zo’n voorbereiding niet onbelangrijk. De spelers hebben in het tussenseizoen hun programma trouwens erg goed gevolgd, wat het voor ons toch iets gemakkelijker maakt. We starten niet van nul.”

In vergelijking met vorig seizoen staan er wel heel wat nieuwe namen op het trainingsveld. Zo vertrokken een achttal spelers en sloten er ook al enkele nieuwe jongens aan. “Idealiter worden alle vertrekkers vervangen”, gaf Leye aan. “Maar wel met de situatie van de club in het achterhoofd. We moeten goed nadenken en onze pijlen niet richten op jongens die Club Brugge of Anderlecht ook op het oog hebben. Nee, wij moeten creatiever zijn en zoeken in landen of reeksen waar je betaalbare versterkingen kunt vinden.” En daar is Essevee volgens Leye al goed mee bezig. “Deze en volgende week zullen er nog wat jongens bijkomen. De namen hebben we al. Nu is het nog zaak om hen te overtuigen om voor ons project te kiezen.”

“Musonda is hier niet als tester”

Leye sprak zich ook uit over Charly Musonda Jr., die minstens twee weken lang zal aansluiten bij Essevee. “Hij is hier niet als tester”, maakte Leye al meteen duidelijk. “Hij is hier omdat hij op zoek was naar speel- en trainingsminuten en wij hem die kans willen geven. Natuurlijk blijft hij in een ideaal scenario bij ons, want dat hij kwaliteiten heeft, weet iedereen. Zelfs een Charly Musonda op 80 procent van zijn kunnen kan voor ons interessant zijn. Het wordt voor hem nu zaak om hard te werken. Het staat alleszins vast dat als hij fit is, we hem zullen vragen om te blijven. Op voorwaarde dat hij zich dan ook integreert in de filosofie van de club natuurlijk.” Musonda zal alvast speelminuten krijgen in de oefenwedstrijden, wellicht zaterdag tegen Oudenaarde al.

Srarfi naar B-kern

Er viel woensdag ook nog wat ander nieuws te rappen in Waregem. Zo heeft Essevee het contract van Abdoulaye Sissako met één seizoen verlengd. De optie in het contract van de middenvelder werd onlangs al gelicht, waardoor hij nog een jaar onder contract lag aan de Gaverbeek, maar nu bereikten Essevee en de Fransman ook een akkoord voor een contractverlenging van nog een extra jaar. Daardoor heeft hij nu een contract tot 2024.

Het verhaal van Bassem Srarfi bij Essevee lijkt dan weer geschreven. De Tunesiër past niet in de plannen van Mbaye Leye en werd geweerd uit de A-kern. Hij gaat zijn laatste contractjaar in. Het oefenprogramma onderging ook nog enkele wijzigingen. Zo gaat de oefenmatch tegen Deinze van 2 juli niet door. De oefenpot tegen KV Oostende zal dan weer doorgaan in Oudenburg. Voor de galamatch op 16 juli ontvangt Essevee ten slotte de Franse tweedeklasser Valenciennes.

