Jongen (17) komt om het leven op steenworp van zijn woning

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur op het kruispunt van de Damweg en het Haringgat, in de deelgemeente Moerkerke bij Damme. Het slachtoffer reed op zijn bromfiets toen hij crashte tegen een kleine bestelwagen die van rechts kwam op het kruispunt. Het 17-jarige slachtoffer werd meters meegesleurd. Een meisje uit de buurt zag alles gebeuren en schakelde meteen hulp in. Er werd snel een reanimatie ingezet, maar alle hulp voor het slachtoffer kwam te laat. Ook de toegesnelde MUG en ambulance konden alleen maar het overlijden van de jongeman vaststellen. (Lees verder onder de foto)

Het ongeloof en het verdriet in de buurt waren enorm: vlak na het ongeval kwamen familie, vrienden en kennissen samen op de plaats van het ongeval. De jongeman was volgend omstaanders op weg naar huis en woonde op een steenworp van het ongeval. (Lees verder onder de foto)

De flank en de voorruit van de bestelwagen zijn zwaar beschadigd. — © jve

Dat de impact enorm was, bleek aan de gehavende bestelwagen: de flank en de voorruit van het voertuig raakten zwaar beschadigd. “Een verkeerskundige komt ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken”, aldus Isolde Van Eenooghe, woordvoerster van de lokale politie. Het parket communiceert later nog over de omstandigheden. De Damweg en het Haringgat werden urenlang afgesloten voor alle verkeer.