KMI en Agentschap Zorg en Gezondheid activeren waarschuwingsfase door zware hitte

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt afgekondigd als de warme temperaturen een invloed kunnen hebben op de gezondheid, voornamelijk die van kwetsbare mensen en ouderen. Om na te gaan wanneer die waarschuwing moet worden doorgevoerd, wordt er een cumuultemperatuur berekend. Dat gebeurt door het verschil te berekenen tussen de voorspelde maximumtemperatuur en 25 graden in Ukkel voor de komende vijf dagen op te tellen. Als dat cijfer boven 17 ligt, wat gelijk is aan de drempelwaarde, dan wordt de waarschuwingsfase ingeschakeld.

Daarnaast zorgt het warme weer, in combinatie met luchtvervuiling en de zon, ook voor een toename van ozonconcentraties in de lucht. Het KMI verwacht echter niet dat die toename ervoor zal zorgen dat de drempelwaarde voor ozonconcentraties zal worden overschreden. Die waarde wordt Europees bepaald en bedraagt 180 microgram per kubieke meter.

Het ozon- en hitteplan werd naar aanleiding van de Europese hittegolf van 2003. Toen zagen verschillende landen een sterke toename in morbiditeit (een slechte gezondheidstoestand) en mortaliteit (sterfte) bij kwetsbare groepen in de samenleving. Met het ozon- en hitteplan is het de bedoeling dat men snel kan reageren bij hoge temperaturen en ozonconcentraties en maatregelen te nemen voor de risicogroepen in de samenleving.

Warmteactieplan voor kwetsbaren doelgroepen

Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan ingeschakeld. Dat plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in warmteperiodes. Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, krijgen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte.

“Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten? Naast het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richten we ons ook specifiek naar organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen”, aldus Lien Thoelen, woordvoerder Zorg en Gezondheid.