Het ene fiasco is het andere niet: hoe topfavorieten voor het WK Frankrijk en Engeland in de Nations League van hun roze wolk donderden

We hebben even gecheckt en ja hoor: ook na hun 2 op 12 in de Nations League staan Frankrijk en Engeland nog met stip genoteerd bij de absolute topfavorieten om het WK eind dit jaar te winnen. Ondanks het feit dat de eerste thuis verloor van Denemarken én Kroatië, ondanks het feit dat de tweede dinsdagavond met 0-4 de boot inging tegen het bescheiden Hongarije. Maar hoe is het zover kunnen komen? En wat zijn de gevolgen? Verhaal van een zelfbevestigende voorspelling en een vijftiendaagse waarin niets wilde meezitten.