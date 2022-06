Lagere maximumsnelheid op snelwegen en uitbreiding sociaal energietarief: experts stellen maatregelen voor om onze koopkracht te versterken

De expertengroep rond koopkracht en concurrentievermogen heeft een eerste rapport afgeleverd aan de federale regering. De economen willen de inflatiecrisis vooral bestrijden door in te zetten op de meest kwetsbaren en de groene transitie. Zo willen ze onder meer de maximumsnelheid op snelwegen verlagen. Lees hier wat ze concreet voorstellen.

De kern van de federale regering heeft zich woensdagmiddag twee uur lang gebogen over een eerste rapport van de expertengroep Koopkracht en Concurrentievermogen. Die groep met vooral economen moet maatregelen voorstellen om de nefaste gevolgen van de torenhoge inflatie op te vangen. Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank en voorzitter van het expertencomité, kwam het rapport woensdagmiddag toelichten. Onze redactie kon zijn powerpointpresentatie van 59 slides inkijken.

Wunsch en zijn companen schetsen daarin de economische situatie van de Belgische gezinnen, de bedrijven en de overheid. De experten stippen aan dat de koopkracht van de gezinnen vrij goed beschermd is. Zeker in vergelijking met de buurlanden. Dat komt vooral door het mechanisme van de automatische loonindexering. Al voelt de lagere middenklasse de inflatie wel heel hard. Bij de bedrijven wegen die indexeringen dan weer sterk op de loonkosten, wat hun competitiviteit in gevaar brengt. De overheid moet volgens de experten dringend haar begroting saneren.

De experten stellen de regering voor om deze negen maatregelen verder uit te werken.

* Eens de energieprijzen terug fors dalen, willen ze dat het verlaagd btw-tarief op elektriciteit en gas weer wordt opgetrokken óf dat er een gelijkwaardige verhoging komt via de accijnzen op de factuur.

* De belastingschalen moeten vervroegd geïndexeerd worden. Zo houd je als werknemer meer loon over na je loonindexering.

* Het sociaal energietarief moet verlengd worden, of er moet een soortgelijke compensatie komen via specifieke cheques. Bovendien vragen de experten ook te onderzoeken of het sociaal tarief verder kan worden uitgebreid naar nog meer consumenten. Al zal dat de overheid veel geld kosten.

* De loonindexering moet onder de loep worden genomen. De experten willen dat de timing van de indexeringen en de inhoud van de gezondheidsindexkorf tegen het licht worden gehouden om mogelijke gebreken eruit te halen.

* Bedrijven moeten voordelen krijgen als ze afstappen van fossiele brandstoffen. De experten stellen bijvoorbeeld een versnelde aftrek voor groene investeringen voor.

* De experten pleiten ervoor om het afromen van de overwinsten van bijvoorbeeld Engie structureel te maken, om zo voorspelbaarheid te garanderen.

* Het comité wil ook dat de regering snel handelt om een tsunami van nieuwe variabele, dure energiecontracten te vermijden. Ze pleiten er bijvoorbeeld voor om energiespelers te verplichten minimaal een vast én een variabel contract aan te bieden.

* Verder moeten er ook strengere snelheidslimieten op snelwegen komen, en een versnelde afbouw van subsidies voor bedrijfswagens. Op de lange termijn moeten we allemaal minder energie verbruiken. En de overheid moet meer inzetten op een betere isolatie van sociale woningen en andere bescheiden woningen.

* Het comité legt de focus ook op het belang van groene investeringen. Fossiele brandstoffen moeten afgeraden worden. Er moet minder btw betaald worden, maar de accijnzen moeten omhoog. Wanneer investeringen in groene energie en renovatie rendabel zijn zonder subsidies, moet de overheid haar subsidiebeleid terugschroeven.