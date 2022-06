Na bedreigingen: minister Zuhal Demir krijgt politiebewaking thuis en mag eigen wagen niet gebruiken

Het nationaal crisiscentrum besliste dinsdagavond dat de minister niet langer haar eigen wagen met chauffeur mag gebruiken door verschillende bedreigingen. Of het alleen gaat over bedreigingen in het stikstofdossier is niet duidelijk.

Het dreigingsniveau voor Demir als persoon is naar drie of ‘ernstig’ gegaan. Dat is op het op een na hoogste niveau in ons land. Het nationaal crisiscentrum acht dan een dreiging “mogelijk en waarschijnlijk”.

Voortaan moet ze zich verplaatsen in een beveiligde wagen, onder begeleiding van de federale politie. Daarnaast krijgt ze ook permanente politiebewaking als ze thuis is of bezoeken brengt.

Haar kabinet heeft ook de toegang tot de gebouwen strenger gemaakt en voor enkele naaste medewerkers wordt bekeken of ze ook beveiliging nodig hebben.

